Viareggio, 23 dicembre 2025 – Un dono speciale e molto gradito è arrivato alla Asl da parte di un ignoto benefattore che tale è voluto restare. E’ quello che è arrivato in questi giorni alla Zona distretto e all’ospedale della Versilia, con 150 stelle di Natale, la pianta simbolo delle feste, che verranno distribuite tra gli operatori dell’Asl, come da volontà del donatore, di ospedale e territorio. In questi giorni un po' complicati per le strutture sanitarie versiliesi, si tratta di un gesto che ha fatto molto piacere è stato molto gradito dagli operatori sanitari. L’Asl ha quindi voluto ringraziare pubblicamente il benefattore per la sua sensibilità e generosità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benefattore anonimo dona 150 stelle di Natale alla Asl

