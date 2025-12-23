Bellano celebra le sue eccellenze | ecco chi sono i 4 nuovi benemeriti

Nel 2025, il Comune di Bellano ha conferito quattro nuove benemerenze civiche, riconoscendo il contributo di cittadini e aziende che si sono distinti sul territorio. La decisione è stata ufficializzata durante l’ultimo Consiglio comunale, premiando tre cittadini e un’impresa per il loro impegno e meriti. Di seguito, vengono presentati i nomi di chi riceverà questo riconoscimento, testimonianza dell’eccellenza locale.

Per l'anno 2025, il Comune di Bellano ha assegnato 4 benemerenze civiche. La decisione è stata presa nell'ultimo Consiglio comunale: a ricevere l'onorificenza saranno tre cittadini - Filippo Conca, Placido Denaro, Simone Maglia - e un'azienda, la Borlenghi Impianti.

Quattro riconoscimenti a tre cittadini – Filippo Conca, Placido Denaro, Simone Maglia – e a un'azienda storica, la Borlenghi Impianti S.r.l.

