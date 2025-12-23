Nuovo appuntamento oggi – martedì 23 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Luna confessa a R.J. di aver passato una notte insieme a Zende, ma gli spiega anche che è accaduto per uno sciagurato malinteso per uno stato di alterazione dovuto a dei tranquillanti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 23 dicembre 2025 | Video Mediaset

