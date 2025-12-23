A sessant’anni dal leggendario tour italiano dei Beatles, la Beatlemania continua a rappresentare un momento di svolta nella musica e nella cultura. Questa narrazione offre un’analisi approfondita di quegli eventi, riflettendo sulla loro influenza duratura e sulla memoria che ancora oggi mantiene vivo il mito dei Fab Four. Un’occasione per riscoprire un capitolo fondamentale della storia musicale e sociale del Novecento.

Sessant’anni dopo l’unico tour italiano dei Beatles, la Beatlemania torna a farsi racconto, analisi e memoria storica. Era il 1965 quando John, Paul, George e Ringo si esibirono a Milano, Genova e Roma, lasciando un segno indelebile nell’immaginario musicale e culturale del Paese. A quell’evento e, più in generale, al fenomeno che travolse il mondo tra il 1963 e il 1967 è dedicato “ Beatles Maniac. Storia, gloria, memoria di una rivoluzione ”, volume firmato da Alice Buttafava, Umberto Buttafava ed Enzo Gentile e pubblicato da Edizioni Cluster-A. Il libro accompagna il lettore dentro uno dei fenomeni più complessi e dirompenti del Novecento: la Beatlemania, non solo come entusiasmo musicale, ma come fatto sociologico, antropologico, mediatico e tecnologico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Beatlemania, quando i Beatles cambiarono il mondo (e anche i fan)

Leggi anche: È tra i pasticceri più famosi al mondo, ma Ernst Knam è anche un grande fan della moda giapponese

Leggi anche: The Beatles Anthology su Disney+: trailer e quando esce

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Beatlemania, quando i Beatles cambiarono il mondo (e anche i fan) - Nel sessantesimo anniversario del tour italiano dei Beatles, un volume racconta la Beatlemania come fenomeno musicale, sociale e mediatico attraverso materiali rari e memorabilia d’epoca ... ilgiornale.it