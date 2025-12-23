Beastars, per molti una gemma nascosta del catalogo Netflix, ha fissato la finestra d'uscita per i suoi episodi finali, accompagnando l'annuncio con un trailer. Dopo anni di costruzione lenta e stratificata, Beastars entra ufficialmente nella sua fase conclusiva. Netflix ha confermato quando arriveranno gli ultimi episodi e lo ha fatto mostrando finalmente immagini inedite del finale, aprendo una nuova fase di attesa per una serie che ha sempre giocato sul tempo e sulle sue crepe. L'ultimo atto di Beastars prende forma Nel silenzio operoso con cui Netflix ha ridefinito negli anni la propria strategia anime, Beastars si è ritagliato uno spazio tutto suo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Beastars verso il gran finale: il fenomeno di Netflix rilascia il trailer degli ultimi episodi

Leggi anche: Dr. Stone verso il gran finale: il nuovo trailer per gli ultimi episodi in arrivo su Crunchyroll

Leggi anche: Stranger Things: il gran finale sbarcherà su Netflix dal 27 novembre. Il trailer

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Beastars: il finale arriverà nel 2026; Beastars: la stagione finale arriva su Netflix e il trailer promette emozioni incredibili; Questo anime Netflix di grande qualità torna tra pochissimi mesi; Beastars: trailer per la seconda parte della stagione finale, in uscita a marzo su Netflix.

Beastars verso il gran finale: il fenomeno di Netflix rilascia il trailer degli ultimi episodi - Beastars, per molti una gemma nascosta del catalogo Netflix, ha fissato la finestra d'uscita per i suoi episodi finali, accompagnando l'annuncio con un trailer. movieplayer.it