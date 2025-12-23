Basket Serie C Un Abc altalenante cede alla Sancat Torrigiani non basta

Nel match di Basket Serie C, Sancat Firenze ha prevalso sull’Abc Castelfiorentino con il punteggio di 76-71. La partita ha visto un andamento equilibrato, con entrambe le squadre alternate in vantaggio. Non sono bastati gli sforzi di Torrigiani per l’Abc, che ha comunque mostrato segnali di crescita. La sfida evidenzia le difficoltà e le potenzialità delle due formazioni in questa fase della stagione.

sancat firenze 76 abc castelf.no 71 SANCAT BASKET: Ricci n.e., Camiciottoli 2, Matichecchia 6, Mariani n.e., Ghinassi 14, Fois 17, Menchini 6, Brogi 2, Degl'Innocenti 2, Pinarelli 16, Caselli 11. All.: Calamai. ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Garbetti n.e., Lazzeri 9, Ticciati, Corbinelli 12 Talluri, Berni 13, Torrigiani 17, Cantini 3, Mancini 5, Pedicone 12. All.: Paludi. Arbitri: Natucci di Bagni di Lucca e Mattiello di Buggiano. Parziali: 15-16; 35-25; 55-55. FIRENZE – Partita dalle mille facce, quella che ha visto affrontarsi Sancat e Abc, uscita a mani vuote dall'ultimo match dell'anno, cedendo per 76-71.

