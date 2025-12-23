Basket Modena seconda vittoria di fila

Modena Basket ottiene la seconda vittoria consecutiva in Serie C, confermando il buon momento della squadra. La partita ha visto protagonisti Guardasoni M. e Guazzaloca, autori di 20 punti ciascuno, e Guardasoni L.. La squadra continua a mostrare solidità e determinazione nel campionato.

Serie C: secondo successo filato per Modena Basket (Guardasoni M. (foto) e Guazzaloca 20, Guardasoni L. 14, Morgotti 13), che supera CVD Casalecchio per 86-70; dopo il 47-36 della pausa, Mo.ba scrive 20-9 in terza frazione, chiudendo i conti. Netta sconfitta interna, 62-89, per Roadhouse Vignola (Cappelli 23, Bianchini 11) contro Francesco Francia Zola Predosa. Divisione Regionale 1: una grande Ottica Amidei Castelfranco (Chiusolo ed Espa 18, Roncarati 15, Calzini 13) festeggia al meglio l'esordio da capo allenatore di Alberto Esposito (assente coach Berselli), centrando la terza vittoria consecutiva.

