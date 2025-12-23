Basket i migliori italiani della 12a giornata di Serie A Alessandro Pajola sempre pronto per le necessità

Ecco un riepilogo dei migliori italiani della 12ª giornata di Serie A 2025-2026 di basket. Tra le protagoniste, Alessandro Pajola si distingue per la sua prontezza e affidabilità in campo. La giornata ha visto anche il confronto tra Virtus Bologna e Germani Brescia, una sfida che rappresenta una rivincita della recente finale scudetto, offrendo spunti interessanti sul livello e la competitività del campionato italiano.

In archivio anche la 12a e quartultima giornata del girone di andata di Serie A 2025-2026. Inevitabilmente, è stata anche quella del big match per eccellenza di questa fase stagionale, Virtus Bologna contro Germani Brescia, che per coincidenza o forse no è anche rivincita della finale scudetto vissuta nello scorso giugno. E ad essere decisivo è stato qualcuno che conosciamo bene. Alessandro Pajola ha vestito i panni, se non di Superman, perlomeno dell'uomo di cui la Virtus semplicemente non può fare a meno. Non valgono solo i 17 punti, i 4 rimbalzi, i 3 assist, le 4 palle recuperate. Vale anche il suo usuale pedigree, quello di giocatore capace di incidere anche là dove il tabellino non dice: un mantra ripetuto già tante volte, eppure mai valido a sufficienza.

