basket europeo nba e fiba accelerano sul progetto di una nuova lega

L’annuncio. La NBA e la FIBA hanno annunciato l’avvio di una nuova fase di collaborazione per l’esplorazione della creazione di una lega professionistica maschile di pallacanestro a livello paneuropeo. A partire da gennaio, le due organizzazioni intensificheranno il confronto coinvolgendo club e gruppi di investitori interessati a partecipare al progetto. Il modello della nuova competizione prevede una combinazione di posti permanenti e accessi basati sul merito sportivo. Le squadre dei campionati nazionali europei affiliati alla FIBA potranno qualificarsi ogni anno attraverso la Basketball Champions League o tramite un torneo di qualificazione al termine della stagione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

