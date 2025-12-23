Barry Manilow ha un cancro al polmone l'autore di Mandy rinvia i concerti | Dovrò sottopormi a un intervento

Barry Manilow, noto per la sua canzone Mandy, ha comunicato di dover affrontare un intervento chirurgico a causa di un tumore al polmone destro. Per questa ragione, i concerti programmati per gennaio sono stati rinviati. L’artista ha espresso fiducia nel percorso di cura e ringraziato i fan per il supporto. La sua priorità resta la salute, e si augura di tornare presto sul palco.

Barry Manilow, cantante di Mandy ha annunciato di doversi operare a causa di un tumore al polmone destro e per questo deve rimandare i concerti di gennaio.

