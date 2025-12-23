Barry Manilow ha un cancro ai polmoni | Pura fortuna averlo scoperto Come sta il cantante

Barry Manilow, noto cantante e compositore, è stato recentemente diagnosticato con un cancro ai polmoni, che richiede un intervento chirurgico. La notizia ha portato alla sospensione dei suoi concerti, permettendogli di concentrarsi sul percorso di cura e recupero. La scoperta tempestiva rappresenta un elemento positivo in questa situazione difficile, e il cantante sta affrontando la sfida con impegno e determinazione.

Barry Manilow ha un un cancro ai polmoni, diagnosi che richiede un intervento chirurgico. Per tale ragione il “re di Copacabana” ha dovuto fermare i concerti, concedendosi il tempo di recupero necessario per tornare al top sul palco. È stato lo stesso cantante a dare l’annuncio ai suoi fan, condividendo su Instagram un lungo post in cui spiega che la scoperta della malattia è stata un bel colpo di fortuna. L’annuncio del cantante e lo stop ai concerti. “Abbiamo appena concluso cinque fantastici concerti di Natale al McCallum Theatre di Palm Desert. Questa è la settima volta che teniamo questi concerti di beneficenza, raccogliendo milioni per organizzazioni non profit in tutta la Coachella Valley. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Barry Manilow ha un cancro ai polmoni: “Pura fortuna averlo scoperto”. Come sta il cantante Leggi anche: “Ho un cancro ai polmoni”. L’annuncio dell’amato cantante gela i fan Leggi anche: Barry Manilow annuncia lo stop: “Ho un tumore al polmone sinistro” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il cantante americano Barry Manilow rinvia il tour: Ho il cancro ai polmoni; Il cantante americano Barry Manilow annuncia di avere un cancro ai polmoni; Barry Manilow annuncia lo stop, «Ho un tumore al polmone sinistro»; Barry Manilow: «Ho un cancro ai polmoni». Lo stop forzato e l'intervento. Il cantante americano Barry Manilow rinvia il tour: "Ho il cancro ai polmoni" - Il vincitore del Grammy, 82 anni, ha scritto in un post su Instagram che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico ... msn.com

