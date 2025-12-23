Bari-Avellino diciottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I pugliesi non possono più sbagliare per evitare di vedere le streghe, mentre gli irpini cercano punti per agganciare la zona playoff. Bari-Avellino si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio San Nicola. BARI-AVELLINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I 16 punti non lasciano tranquilli i padroni di casa, che rischiano seriamente di trovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere. La squadra di Vivarini deve dare una risposta, visto che l’arrivo del nuovo tecnico non ha cambiato le cose, con appena 2 pareggi e tre sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Bari-Avellino, aperta la prevendita. Info e prezzi biglietti; Frosinone, Natale in vetta: ok Monza e Venezia; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 17A GIORNATA; Serie B, Palermo raggiunto nel finale ad Avellino (2-2). Frosinone allunga con la manita di vittorie.
Bari-Avellino, parte la prevendita per i tifosi irpini - Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Bari – Avellino che verrà disputata sabato 27 dicembre 2025 alle ore 19:30 e valevole per la 18^ giornata del campionato di serie B è partita la ... msn.com
Bari-Avellino, aperta la prevendita. Info e prezzi biglietti | OneFootball - Dopo la gara di ieri contro il Catanzaro, la squadra biancorossa tornerà a giocare allo Stadio San Nicola venerdì 19 dicembre alle ore 20:30, in vista della gara valida per la diciottesima giornata di ... onefootball.com
Bari-Avellino, le info sull'acquisto dei tagliandi per l'ultima del 2025 - Ufficializzate in giornata anche le procedure d'acquisto dei biglietti per Bari- tuttobari.com
LabTv. . Dopo la bella prestazione del Partenio contro il Bari, l'Avellino prova a salvare anche il Capodanno. Al San Nicola, dove i biancoverdi non hanno mai vinto, servirà un'altra partita "da provinciale". La stessa mentalità che ha permesso ai Lupi di battere - facebook.com facebook
Sabato 27 dicembre Bari (BA) San Nicola 19:30 Bari Avellino bit.ly/4jeeolF #usavellino1912 #Branco x.com
