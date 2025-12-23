Barbara d’Urso parla per la prima volta dopo Ballando con le Stelle

Barbara d’Urso parla per la prima volta dopo la finale di Ballando con le Stelle, cosa emerge dal suo post social. C’è un momento, in ogni salotto italiano, in cui la televisione smette di essere un elettrodomestico e diventa una presenza. Non parla soltanto: ascolta, accoglie, consola. In quel momento—che piaccia o no—entra in scena Barbara d’Urso. Non come personaggio, ma come dispositivo emotivo. Un interruttore. Una luce. Leggi anche Natale in arrivo: le idee regalo last minute. Per lui e per lei Barbara d’Urso non è semplicemente una conduttrice: è un linguaggio. Il suo stile è fatto di frasi che si allungano come abbracci, di sguardi che cercano il pubblico oltre la telecamera, di una prossemica studiata per ridurre la distanza tra chi racconta e chi vive. 🔗 Leggi su 361magazine.com

