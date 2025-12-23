Barbara d’Urso nel toto-Sanremo 2026 | dalla coppa dimenticata a possibile co-conduzione con Conti

Barbara d’Urso, recentemente terza a Ballando con le Stelle 2025, è al centro di alcune voci riguardanti il prossimo Festival di Sanremo 2026. Tra ipotesi di una possibile co-conduzione con Carlo Conti e rumors su un suo coinvolgimento, l’attenzione si concentra sulle future collaborazioni della conduttrice. Queste indiscrezioni rappresentano un possibile passo avanti nella sua carriera e un interesse crescente da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

Barbara d'Urso, terza classificata a Ballando con le Stelle 2025, è al centro delle indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2026. La conduttrice, protagonista della stagione di Milly Carlucci, ha attirato l'attenzione dei media anche l'indiscrezione sulla coppa della terza classificata dimenticata in camerino. L'episodio è stato commentato da Gabriele Parpiglia, che ha ipotizzato se si sia trattato di distrazione o gesto volontario. Nonostante questo, Barbara è stata fotografata con il trofeo tramite un amico. Del trofeo non c'era traccia invece nella cena a ristorante con alcuni amici. Il trofeo le era stato consegnato da Selvaggia Lucarelli, alla quale Carmelita ha riservato una stoccata durante la premiazione.

Selvaggia Lucarelli torna su Ballando e sulla partecipazione di Barbara D’Urso, paragonandola a Chiara Ferragni. Ecco perché - facebook.com facebook

