Baracche di piazza Giulio Cesare dissequestrate il sindaco | Saranno demolite a gennaio

Il Comune di [Nome Città] ha ricevuto questa mattina dalla Procura l’atto di dissequestro delle baracche di piazza Giulio Cesare, situate nei pressi della stazione. Secondo le comunicazioni ufficiali, le strutture saranno demolite a partire da gennaio. La notizia segna un passo importante nella gestione dell’area, che sarà oggetto di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e la riqualificazione urbana della zona.

Il Comune ha ricevuto stamattina dalla Procura l'atto di dissequestro delle baracche di piazza Giulio Cesare, vicino alla stazione. Si tratta del passaggio formale decisivo che consente all'Amministrazione di procedere con la demolizione dei ruderi presenti nell'area, da tempo oggetto di. Dissequestro baracche di piazza Giulio Cesare, Lagalla e Alongi: "Le procedure di demolizione cominceranno il prossimo 2 gennaio" - Questo passaggio formale consente finalmente all'Amministrazione comunale di Palermo di procedere con la demolizione dei ruderi presenti nell'area, da tempo oggetto di attenzione per il loro stato di ...

Piazza Giulio Cesare, affidati i lavori per l’abbattimento delle baracche - Affidati i lavori per la rimozione delle baracche di piazza Giulio Cesare. ilsicilia.it

Palermo. Affidati i lavori per la rimozione delle baracche tra piazza Giulio Cesare e piazza Scaffa - «Apprendo con viva soddisfazione l’avvenuto affidamento dei lavori per la rimozione delle baracche presenti sia in piazza Giulio Cesare sia nell’area adiacente a piazza Scaffa, a pochi metri ... libertasicilia.it

È iniziata la demolizione delle ultime baracche restanti dell’ormai ex mercato di Piazza Visconti. Dopo aver concesso una nuova “casa” agli operatori nel mercato Capasso, è arrivato il momento di costruire una nuova piazza laddove prima sorgevano lamier - facebook.com facebook

