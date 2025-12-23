Banfy e il suo tormentone Bam bam ospiti d' onore del Capodanno in piazza a San Salvo
Il Capodanno a San Salvo si arricchisce con la presenza di Banfy e il suo celebre tormentone “Bam bam”. L’evento si svolgerà mercoledì 31 dicembre, a partire dalle ore 21 in piazza, offrendo un momento di intrattenimento e convivialità per salutare l’anno appena concluso. Un’occasione per vivere insieme una serata speciale, all’insegna della musica e della partecipazione della comunità.
Banfy e il suo tormentone "Bam bam" animeranno il Capodanno in piazza di San Salvo. La sera di mercoledì 31 dicembre, dalle ore 21.30, in piazza San Vitale inizia la festa per salutare il 2025 e accogliere in allegria l'anno nuovo; l'ingresso è gratuito. A mezzanotte, prosecco, bollicine e.
