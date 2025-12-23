Banfy e il suo tormentone Bam bam ospiti d' onore del Capodanno in piazza a San Salvo

Il Capodanno a San Salvo si arricchisce con la presenza di Banfy e il suo celebre tormentone “Bam bam”. L’evento si svolgerà mercoledì 31 dicembre, a partire dalle ore 21 in piazza, offrendo un momento di intrattenimento e convivialità per salutare l’anno appena concluso. Un’occasione per vivere insieme una serata speciale, all’insegna della musica e della partecipazione della comunità.

Bam Bam di Banfy: testo e significato del brano virale di TikTok - È il caso di Banfy, un giovane artista sinti che, con la sua canzone Bam Bam ha saputo unire sonorità ... 105.net

