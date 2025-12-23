Banff Mountain Film Festival World Tour Italia | a Parma il meglio del cinema di montagna e avventura

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e fa tappa a Parma.L’appuntamento è per lunedì 9 febbraio, presso il Cinema Astra.Lo spettacolo fa parte del. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Banff Mountain Film Festival World Tour Italia: a Verona il meglio del cinema di montagna e avventura

Leggi anche: Banff Mountain Film Festival World Tour Italia: a Pisa il meglio del cinema di montagna e avventura

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Torna Checco Zalone, trekker da ridere sul Cammino di Santiago.

banff mountain film festivalBanff Mountain Film Festival World Tour Italia: a Verona il meglio del cinema di montagna e avventura - Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e fa tappa a ... veronasera.it

banff mountain film festivalBanff Mountain Film Festival World Tour 2026 - Dal 3 febbraio al 20 marzo 2026 torna in Italia e nella Svizzera italiana il BANFF Mountain Film Festival World Tour, l’appuntamento internazionale che porta sul grande schermo le migliori storie di a ... planetmountain.com

BANFF Mountain Film Festival: torna al cinema con 41 date in 35 città e incredibili avventure outdoor! - Il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale di medio e cortometraggi dedicati al mondo della montagna e degli sport outdoor che presenta le 10 ... deejay.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.