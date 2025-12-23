Banda di ladri visita l' abitazione di una sessantenne | portati via soldi un prezioso orologio e le chiavi di una auto

Una banda di ladri ha fatto visita all'abitazione di una donna di 60 anni, riuscendo a portare via circa 6.000 euro in contanti, un orologio in oro e le chiavi dell’auto. L’episodio si è verificato in qualsiasi ora del giorno o della notte, evidenziando la crescente presenza di furti nelle abitazioni e la necessità di adottare misure di sicurezza adeguate.

In azione, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Dei ladri sono riusciti ad arraffare circa 6 mila euro in contanti, un orologio in oro e le chiavi di un'autovettura. Questo il bottino del furto - una prima stima parla di ben oltre 10 mila euro - messo a segno in un'abitazione di Realmonte.

