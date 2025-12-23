Bancarotta fraudolenta assoluzione confermata in appello | chiuso il procedimento

L’avvocato penalista Rosaria Vietri ha concluso positivamente il proprio procedimento giudiziario, con la conferma dell’assoluzione in appello per il reato di bancarotta fraudolenta. Questa decisione rappresenta un importante risultato nel suo percorso professionale, sottolineando la solidità delle sue argomentazioni e l’efficacia della sua difesa. La vicenda si chiude così senza ulteriori provvedimenti, segnando una tappa significativa nel suo percorso legale.

L’anno professionale dell’avvocato penalista Rosaria Vietri si è chiuso con due decisioni giudiziarie favorevoli. L’ultima è arrivata nelle ultime ore, al termine di un procedimento per bancarotta fraudolenta, definito in Corte d’appello con la conferma dell’assoluzione già pronunciata in primo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: L’appello sulla bancarotta Bames. Bertazzini chiede l’assoluzione Leggi anche: Vimercate, bancarotta Bames: l'ex presidente di Celestica Italia chiede l'assoluzione in Appello La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Green Bar Riccione, ex amministratore condannato per bancarotta fraudolenta - Quattro anni e due mesi di reclusione è la condanna inflitta in primo grado a Salvatore Castaldo, 57enne napoletano, ex amministratore della società che ... chiamamicitta.it

Bancarotta per negozi Barbaro a Napoli, imputati assolti - Si è concluso con una assoluzione piena, "perché il fatto non sussiste", il procedimento giudiziario per bancarotta fraudolenta che vedeva imputati i proprietari dei famosi negozi Barbaro di Napoli. ansa.it

Boris Becker e il carcere/ Condanna per bancarotta fraudolenta, poi assoluzione: “Ho avuto paura di morire” - 2017, anno in cui la stella del tennis mondiale degli Anni Novanta, era stato dichiarato fallito e condannato a due anni e mezzo di carcere con l’accusa di aver nascosto dei beni a seguito della ... ilsussidiario.net

Cesa, imprenditrice assolta dall'accusa di bancarotta fraudolenta - #Pupiatv - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.