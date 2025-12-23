Bambino di quattro anni annega nella piscina comunale | indagate la mamma e la zia Il dramma e la morte in ospedale

È deceduto all’ospedale di Bolzano il bambino di quattro anni che una settimana fa era stato trovato sott’acqua nella piscina comunale di Curon, in Val Venosta. Sono state avviate indagini sulla dinamica dell’incidente e sono coinvolte la madre e la zia del bambino. Questo tragico episodio solleva ancora una volta l’importanza della supervisione e della sicurezza nei luoghi di balneazione pubblici.

