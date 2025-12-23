Ballando con le Stelle la riflessione di Giovanni Pernice dopo la finale | Non è una gara di ballo

Erano considerati tra i favoriti sin dalle prime puntate. Un’intesa elegante, mai sopra le righe, costruita settimana dopo settimana senza forzature, aveva convinto pubblico e giuria. Eppure, nella finale di Ballando con le Stelle 2025 andata in onda il 20 dicembre, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice si sono dovuti accontentare del secondo posto, superati dalla coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti. Un verdetto che, come spesso accade nei grandi show televisivi, non racconta fino in fondo il percorso fatto. Ed è proprio da qui che parte il racconto di Giovanni Pernice, che ha deciso di commentare il risultato con sincerità, orgoglio e qualche osservazione destinata a far discutere. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ballando con le Stelle, la riflessione di Giovanni Pernice dopo la finale: “Non è una gara di ballo” Leggi anche: Ballando con le Stelle, Giovanni Pernice sconfitto e amareggiato: “Non è una gara di ballo” Leggi anche: Ballando con le stelle, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice svelano se torneranno sulla pista da ballo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ballando, Giovanni Pernice: Fialdini? La più brava. Ora torno in Inghilterra; Kate Winslet affronta il body shaming: consigliavano di accettare il suo corpo diverso. Ballando con le Stelle, Giovanni Pernice sconfitto e amareggiato: “Non è una gara di ballo” - Ballando con le Stelle, Giovanni Pernice sconfitto e amareggiato dopo aver perso con Francesca Fialdini. dilei.it

