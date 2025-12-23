Ballando Achille Costacurta difende mamma Colombari | la frecciata alla giuria

(Adnkronos) – Tra le sorprese e le delusioni di Ballando con le stelle c'è il quinto posto conquistato da Martina Colombari e Luca Favilla. L'ex Miss italia, indicata dall'inizio come una delle favorite e considerata da molti una possibile vincitrice, è rimasta fuori dal podio, suscitando amarezza e stupore tra i telespettatori. E non solo. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: La dedica di Achille Costacurta alla mamma Martina Colombari: “Per me a Ballando hai vinto tu. Ci hai messo l’anima” Leggi anche: Martina Colombari, le lacrime a Ballando per il figlio Achille Costacurta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ballando, Achille Costacurta difende mamma Colombari: la frecciata alla giuria; Achille Costacurta, parole d'amore per mamma Martina Colombari post Ballando (con frecciatina). E un video fa discutere; Uccide il cane a calci ma il fratellino lo vede e chiama i carabinieri: giovane denunciato nel Nuorese. Ballando, Achille Costacurta difende mamma Colombari: la frecciata alla giuria - Tra le sorprese e le delusioni di Ballando con le stelle c'è il quinto posto conquistato da Martina Colombari e Luca Favilla. adnkronos.com

Martina Colombari, la dedica del figlio Achille dopo Ballando: “Per me hai vinto tu” - Achille Costacurta ha condiviso su Instagram una carrellata di foto e una dedica per la madre Martina Colombari: è lui il suo più grande trionfo. dilei.it

La dedica di Achille Costacurta alla mamma Martina Colombari: “Per me a Ballando hai vinto tu. Ci hai messo l’anima” - Achille Costacurta fa una dedica alla madre Martina Colombari, dopo la fine della sua esperienza a Ballando con le stelle ... fanpage.it

Achille, figlio di Martina, ha scelto di accompagnare alcune immagini della finale di Ballando con le Stelle con una dedica intensa e piena d’orgoglio, rivolta direttamente a sua madre. Nel messaggio, Achille ha voluto riconoscere il valore del cammino af - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.