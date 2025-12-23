Bailey fiducia o ennesimo flop?

Leon Bailey, arrivato a Roma con grandi speranze, ha incontrato difficoltà nel consolidarsi come figura chiave della squadra. Nonostante le occasioni avute, il suo impatto sulla tifoseria e sulla società non ha raggiunto le aspettative iniziali. La sua esperienza nella capitale è ancora in fase di valutazione, lasciando aperta la domanda: può Bailey ritrovare fiducia e confermarsi o si rivelerà un altro capitolo fallimentare?

Arrivato a Roma tra enormi aspettative, l'attaccante Leon Bailey non è mai riuscito ad entrare nel cuore della tifoseria e forse neanche del suo mister, nonostante le varie occasioni date. Occasioni in cui non ha mai convinto totalmente sia per gli scarsi numeri ottenuti sia per i continui problemi fisici che hanno già costellato questa breve esperienza capitolina. Non appena in estate mise piede sui campi di Trigoria, l'attaccante rimediò una lesione del retto femorale che lo rese indisponibile per due mesi; in quelle settimane, l'attesa dei tifosi era alle stelle e fu alimentata anche dal padre del calciatore, nonchè suo procuratore, il quale disse: "Leon porterà la squadra a raggiungere vette che nessuno può immaginare. Darà tutto per i colori giallorossi"

Bailey che flop. Nuovo infortunio per l'esterno della Roma - Questo l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Bailey e che priveranno Gasperini di un'altra scelta in attacco.

Roma, attacco flop e tabù big match: ci risiamo. Raspadori e Zirkzee: parte lo sprint - Ora il Genoa, ma la testa è anche al mercato dove Massara prova ad accelerare per il doppio colpo

Squadra in campo in vista del Genoa. Nulla di grave per Bailey: lavoro personalizzato per il giamaicano, Dovbyk ed Hermoso

COMOTERAPIA Il 15 dicembre 2024 il ko coi lombardi ci portava a 2 punti dal terzultimo posto. Esattamente un anno più tardi, viviamo uno scenario opposto, con ambizione e fiducia a guidarci verso il nostr

