Babbo Natale e dolci sorprese per grandi e piccoli negli uffici dell' agenzia assicurativa

Oggi pomeriggio, gli uffici dell’Assicurazione Generali di Santa Maria Nuova hanno ospitato la tradizionale festa natalizia. Un momento di incontro che ha coinvolto famiglie e bambini, con Babbo Natale e dolci sorprese. Un’occasione per condividere lo spirito delle feste e rafforzare i legami all’interno della comunità, in un’atmosfera semplice e conviviale.

Oggi pomeriggio, negli uffici dell’Assicurazione Generali di Santa Maria Nuova, si è svolta la tradizionale festa natalizia che ha riunito famiglie e bambini di tutta la comunità. Immancabile la presenza di Babbo Natale, che ha portato un tocco di magia e allegria per i più piccoli. Durante il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Le letterine a Babbo Natale, dolci e bancarelle per tutti: a Usmate il Natale arriva in "Anteprima" Leggi anche: Babbo Natale arriva in Pediatria. Regali dai vigili del fuoco ai piccoli pazienti dell’ospedale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sorpresa a Sappanico, Babbo Natale è arrivato in Mongolfiera: regali e dolci per i bambini; Caro Babbo Natale, due bimbi imbucano la loro letterina nella cassetta di un negozio del centro; Città di Castello, la tradizione si rinnova: Babbo Natale in canoa lungo il Tevere; I 45 anni del Babbo Natale in canoa si rinnova l'appuntamento sul Tevere. Babbo Natale in canoa sul Tevere. Torna la magia a Città di Castello - Il presidente del Canoa Club Nicola Landi: "Giornata attesa tutto l’anno" ... msn.com

Babbo Natale e la Befana, piccole bugie che sviluppano la creatività dei bambini - Sta per arrivare Babbo Natale, un uomo anziano con la barba bianca che ogni 24 dicembre lascia sotto l'albero dei doni. repubblica.it

Città di Castello, torna la tradizionale parata sul Tevere dei Babbo Natale in canoa - Il 25 dicembre gli atleti del Canoa club Città di Castello sfileranno sul fiume con barba bianca e vestito rosso fino al presepe pensile della città. corriere.it

BABBO NATALE A VILLANOVA STRISAILI Avvistato Babbo Natale a Villanova Strisaili! La sua slitta, trainata dalle dolcissime renne, è arrivata più in fretta del previsto; in fondo, la montagna d’Ogliastra è più vicina al Polo Nord di quanto si pensi. Tra un sorriso - facebook.com facebook

Ormai nel presepe ci mettiamo di tutto, tranne Gesù bambino. Babbo Natale, il mini-pandoro, Antonio Conte, Geolier, Greta Thunberg, la neve posticcia e le montagne di cartapesta. Di @AntonioGurrado x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.