Babbo Natale a Gerusalemme distribuisce alberi alla gente

A Gerusalemme, Babbo Natale ha fatto visita alla città vecchia, portando con sé un gesto di solidarietà. Con il tradizionale abbigliamento natalizio, ha distribuito alberi alla popolazione locale, in linea con le iniziative promosse dal municipio. Un momento di spirito natalizio che ha coinvolto cittadini e visitatori, sottolineando il senso di comunità e condivisione durante le festività.

Babbo Natale torna nella città vecchia di Gerusalemme per portare qualche sorriso ai passanti. Con la classica lunga barba bianca e il vestito bianco e rosso ha distribuito degli alberi alla popolazione locale come deciso dal municipio. Nella città tornano le celebrazioni dopo anni dominati dalle preoccupazioni per la guerra. Gerusalemme ha un profondo significato religioso sia per i cristiani che per gli ebrei e i musulmani. Comprende il luogo più sacro dell'ebraismo, il terzo santuario più sacro dell'Islam e i principali siti cristiani legati alla vita di Gesù.

Gerusalemme, uomo vestito da Babbo Natale regala alberi - A Gerusalemme un uomo vestito da Babbo Natale ha affiancato i lavoratori municipali nella distribuzione gratuita degli alberi ai residenti. tg24.sky.it

