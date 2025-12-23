A Natale, la magia può arrivare direttamente a casa tua grazie a Babbo Natale a domicilio. La vigilia si trasforma in un momento speciale, con la presenza di Claus che porta allegria e tradizione nelle case. Un’occasione per rendere il Natale ancora più intimo e autentico, condividendo momenti di gioia con i propri cari, senza eccessi o sfarzi.

di Ilaria Vallerini "Ho una fortuna: una barba bianca, lunga, soffice e folta, proprio come quella di Babbo Natale. La prima cosa che fanno i bambini quando mi vedono è tirarla per vedere se si stacca. Una volta superata la prova, restano a bocca aperta e i loro occhi iniziano a brillare". E’ questa la magia che il pisano Simone Consani, 63 anni, dipendente comunale, accende ogni anno alla vigilia di Natale. Quando, come un Superman di noi altri, indossa il suo abito rosso e “vola“ in sella alla sua slitta trainata dalle renne nelle case dei bambini pisani per consegnare i doni insieme ai suoi aiutanti elfi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Babbo Natale a domicilio . La vigilia nei panni di Claus: "Porto la magia nelle case"

Leggi anche: Haaland irriconoscibile nei panni di Babbo Natale: la sorpresa della star del Manchester City ai piccoli tifosi – Il video

Leggi anche: Torna "La Magia del Natale": tre giorni di eventi tra cinema, spettacoli e Santa Claus

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Babbo Natale a domicilio . La vigilia nei panni di Claus: Porto la magia nelle case; Anche quest'anno Babbo Natale a casa tua grazie alla Protezione Civile della Misericordia di San Casciano; Il Natale della Misericordia di Campi è nel segno della solidarietà. Insieme a Comune, MAE Spa e Paolo Brosio; Basket, la Stosa Virtus Siena chiude il 2025 superando Genova a domicilio (66-75).

Babbo Natale a domicilio . La vigilia nei panni di Claus: "Porto la magia nelle case" - L’iniziativa è promossa dalla Cri: "È una cosa seria mantenere vivo lo spirito delle feste". msn.com