Babbo Natale a domicilio La vigilia nei panni di Claus | Porto la magia nelle case
A Natale, la magia può arrivare direttamente a casa tua grazie a Babbo Natale a domicilio. La vigilia si trasforma in un momento speciale, con la presenza di Claus che porta allegria e tradizione nelle case. Un’occasione per rendere il Natale ancora più intimo e autentico, condividendo momenti di gioia con i propri cari, senza eccessi o sfarzi.
di Ilaria Vallerini "Ho una fortuna: una barba bianca, lunga, soffice e folta, proprio come quella di Babbo Natale. La prima cosa che fanno i bambini quando mi vedono è tirarla per vedere se si stacca. Una volta superata la prova, restano a bocca aperta e i loro occhi iniziano a brillare". E’ questa la magia che il pisano Simone Consani, 63 anni, dipendente comunale, accende ogni anno alla vigilia di Natale. Quando, come un Superman di noi altri, indossa il suo abito rosso e “vola“ in sella alla sua slitta trainata dalle renne nelle case dei bambini pisani per consegnare i doni insieme ai suoi aiutanti elfi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Haaland irriconoscibile nei panni di Babbo Natale: la sorpresa della star del Manchester City ai piccoli tifosi – Il video
Leggi anche: Torna "La Magia del Natale": tre giorni di eventi tra cinema, spettacoli e Santa Claus
Babbo Natale a domicilio . La vigilia nei panni di Claus: Porto la magia nelle case; Anche quest'anno Babbo Natale a casa tua grazie alla Protezione Civile della Misericordia di San Casciano; Il Natale della Misericordia di Campi è nel segno della solidarietà. Insieme a Comune, MAE Spa e Paolo Brosio; Basket, la Stosa Virtus Siena chiude il 2025 superando Genova a domicilio (66-75).
Babbo Natale a domicilio . La vigilia nei panni di Claus: "Porto la magia nelle case" - L’iniziativa è promossa dalla Cri: "È una cosa seria mantenere vivo lo spirito delle feste". msn.com
Dove arriva Babbo Natale a domicilio la Vigilia 2025: l’elenco dei comuni del Comasco - Un’iniziativa dei volontari della Croce Rossa di Lomazzo: adesioni entro il 20 dicembre, offerta libera e modulo online ... quicomo.it
Prenota il tuo Babbo Natale: arriverà nelle vostre case a consegnare i doni - A Nardò, grazie all’iniziativa Baby Party, Babbo Natale farà visita alle famiglie per regalare un ... lecceprima.it
WELCOME Karen Masajedi Quest’anno Babbo Natale ha anticipato il suo passaggio in casa Powervolley e ha lasciato nella city l’attesissima new entry “esotica” Ad unirsi al cast meneghino infatti è il giocatore giappo-iraniano, classe 2007. #AllianzMilano x.com
Il Natale si avvicina e con esso…#babbonatale! Lo so che molti di voi non credono più alla sua esistenza. Mi rendo conto che le perplessità sono tante: ma come fa a volare Come fa a consegnare tanti doni in così poco tempo E così via… Eppure oggi la sci - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.