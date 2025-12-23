Babbo Natale a Carlino porta i regali per i bimbi a scuola

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia di Natale, Babbo Natale sarà a Carlino per consegnare i regali alle bambine e ai bambini del paese. L'appuntamento è quindi per mercoledì 24, dalle 10 alle 12, alla Scuola dell'infanzia intitolata a don Riccardo Valentinis, parroco friulano di grande carità, ricordato come una figura. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: A Muzzana il coro canta per le vie del paese e Babbo Natale porta i regali

Leggi anche: Doni, sorrisi e speranza: Babbo Natale Barese porta i regali ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Babbo Natale porta i doni; Corsa della solidarietà: i Babbi Natale in gara; L’appello per il Circolo Mengaroni. Spunta mega-striscione al porto: Babbo Natale trovagli una casa; Tra concerti e giochi. E’ Natale nelle frazioni.

babbo natale carlino portaL’appello per il Circolo Mengaroni. Spunta mega-striscione al porto: "Babbo Natale trovagli una casa" - Il tempo stringe, ma non abbiamo ancora una soluzione" ... msn.com

Grazie all’Anc Babbo Natale porta doni e dolci ai pazienti in ospedale - Il Babbo Natale dell’Associazione nazionale carabinieri, ha allietato la mattina della vigilia all’ospedale di Civitanova. ilrestodelcarlino.it

Babbo Natale porta i doni - Scuole, associazioni e commercianti del territorio si ritroveranno oggi a Castelvetro per "Una via in festa sotto ... msn.com

80 Idee Regalo di Natale su Amazon che FARANNO IMPAZZIRE Tutti!

Video 80 Idee Regalo di Natale su Amazon che FARANNO IMPAZZIRE Tutti!

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.