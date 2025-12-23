Babbo Natale a Carlino porta i regali per i bimbi a scuola

Alla vigilia di Natale, Babbo Natale sarà a Carlino per consegnare i regali alle bambine e ai bambini del paese. L'appuntamento è quindi per mercoledì 24, dalle 10 alle 12, alla Scuola dell'infanzia intitolata a don Riccardo Valentinis, parroco friulano di grande carità, ricordato come una figura. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: A Muzzana il coro canta per le vie del paese e Babbo Natale porta i regali

Leggi anche: Doni, sorrisi e speranza: Babbo Natale Barese porta i regali ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Babbo Natale porta i doni; Corsa della solidarietà: i Babbi Natale in gara; L’appello per il Circolo Mengaroni. Spunta mega-striscione al porto: Babbo Natale trovagli una casa; Tra concerti e giochi. E’ Natale nelle frazioni.

L’appello per il Circolo Mengaroni. Spunta mega-striscione al porto: "Babbo Natale trovagli una casa" - Il tempo stringe, ma non abbiamo ancora una soluzione" ... msn.com