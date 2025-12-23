Azienda socio sanitaria camuna Nuovi dirigenti e neoassunti

L'Azienda Socio Sanitaria Camuna presenta i nuovi dirigenti e il personale neoassunto, segnando un percorso di riorganizzazione e crescita. Con un focus sull’anno appena concluso, l’azienda ha illustrato le recenti assunzioni e l’assetto del nuovo gruppo dirigenziale, sotto la guida del direttore generale Corrado Scolari. Un passo importante per rafforzare i servizi territoriali e migliorare l’assistenza alla comunità della Valcamonica.

ESINE Bilancio in crescita con nuovo personale e un rinnovato gruppo dirigenziale per l’Azienda socio sanitaria territoriale della Valcamonica, che nelle scorse ore ha fatto il punto sull’anno in chiusura, unendo la presentazione dei nuovi direttori di struttura complessa, coordinatori infermieristici e referenti delle Aggregazioni funzionali territoriali alla fotografia di un’azienda in riorganizzazione e crescita, anche grazie al lavoro del direttore generale Corrado Scolari. Il dato più significativo riguarda le assunzioni. La Direzione strategica ha reso noto i numeri del reclutamento 2025: al 15 dicembre, le nuove entrate sono state 129, di cui 72 a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Azienda socio sanitaria camuna . Nuovi dirigenti e neoassunti Leggi anche: Dirigenti scolastici neoassunti, anno di prova 2025/26: piattaforma attiva dal 19 dicembre Leggi anche: Valtiberina, al via la nuova programmazione socio-sanitaria Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Azienda socio sanitaria camuna . Nuovi dirigenti e neoassunti. NASCE IL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE FUNZIONALE SANITARIO, SOCIO-SANITARIO E DELLA FRAGILITÀ: ALLA GUIDA LA DOTT.SSA SONIA CARLA CICERO CHE DIRIGERÀ ANCHE LA NUOVA UOC “FRAGILITÀ, FASCE DEBOLI E RETE SO - facebook.com facebook Busto: pubblicato sul sito dell’Azienda socio sanitaria territoriale il bando per l’assunzione d’infermieri x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.