Avis celebra i donatori più attivi con una cerimonia di premiazione. Tra i riconoscimenti, spiccano i record di Marzio Medici e Massimo Montanucci, che hanno superato le 120 donazioni, ricevendo un attestato che ne attesta la dedizione. Questo evento sottolinea l’importanza del volontariato e della solidarietà, valorizzando l’impegno costante di chi dona con regolarità e generosità.

Avis in festa per la premiazione dei suoi attivissimi associati. Tra questi spiccano i recordman Marzio Medici e Massimo Montanucci, che dopo aver già ottenuto la Spilla d’oro con diamante per le 120 donazioni, ora le hanno addirittura superate, ricevendo un attestato speciale e raro che ne certifica la generosità. In totale sono stati ben 193 i donatori premiati. Tra questi spicca con 120 donazioni Alvaro Sabbioni con il suo Diamante. Lo Smeraldo per le 100 donazioni è andato a Spartaco Ceccagnoli, Enrico Ciampelli, Riccardo Colcelli, Alfredo Facciadio, Fabrizio Mariucci, Roberto Milleri, Ferdinando Minelli, Fabio Rometta e Luigi Staccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avis premia i donatori top. Medici e Montanucci battono tutti i record

Leggi anche: Avis Fiorenzuola premia 115 donatori: «Impegno e generosità costanti»

Leggi anche: Avis festeggia 75 anni. Premiati 386 donatori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Avis premia i donatori top. Medici e Montanucci battono tutti i record; Avis Fiorenzuola premia 115 donatori | Impegno e generosità costanti.

Avis premia i donatori top. Medici e Montanucci battono tutti i record - Oltre 120 prelievi, per loro attestato speciale che ne certifica la generosità. lanazione.it