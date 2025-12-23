Avevano criticato la monarchia Giallo sulla scomparsa di tre principi sauditi

Negli ultimi anni, la scomparsa di alcuni principi sauditi ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Spesso al centro di cronache internazionali, queste vicende sono legate a tensioni interne alla monarchia e a questioni di autonomia e libertà. Questo articolo analizza i dettagli e le possibili motivazioni dietro le misteriose sparizioni di alcuni membri della famiglia reale saudita, offrendo un quadro chiaro e informativo sulla situazione.

Negli anni passati la cronaca internazionale ha riportato diverse volte notizie riguardanti principesse arabe misteriosamente scomparse, fuggite, o in pericolo di vita per essersi ribellate alla volontà dei parenti maschi. Ricordiamo, per esempio, le richieste di aiuto della principessa di Dubai Latifa, i suoi tentativi e quelli della sorella maggiore, Shamsa, di rifarsi una vita lontano dalla corte del padre, l'emiro Mohammed bin Rashid al-Maktum. Fughe che sarebbero terminate con ritorni forzosi a Palazzo e persino sequestri di persona. Impossibile dimenticare, poi, la fuga rocambolesca di Haya, la moglie dell'emiro, da Dubai al Regno Unito, nel 2019 e il divorzio milionario.

