Aveva 74 anni e aveva raggiunto l' apice del successo tra i primi anni Ottanta e la metà dei Novanta imponendosi con uno stile che fondeva rock e blues

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea è morto all'età di 74 anni. A darne notizia è stata la famiglia attraverso una portavoce: «È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Chris», ha fatto sapere. Aggiungendo che «è spirato pacificamente in ospedale, in seguito a una breve malattia, circondato dai suoi familiari». Nato a Middlesbrough nel 1951 da padre italiano (originario di Arpino, nel Lazio), e madre irlandese, Rea ha raggiunto l'apice del successo tra i primi anni Ottanta e la metà dei Novanta, imponendosi con uno stile che fondeva rock e blues.

