Avengers Doomsday | Teaser ufficiale | Steve Rogers torna con un figlio!

Chris Evans è di nuovo Steve RogersCaptain America: la Marvel conferma il leak con il primo teaser di Avengers: Doomsday. Dopo giorni di leak impazziti, Marvel Studios ha reso ufficiale il primo teaser di Avengers: Doomsday (in sala dal 18 dicembre 2026), proiettato esclusivamente nelle sale prima di Avatar: Fuoco e Cenere. Il video, breve e carico di emozione, mostra Chris Evans nei panni di Steve Rogers: arriva in moto a casa, apre un armadio con il vecchio costume da Captain America, lo guarda con nostalgia e poi abbraccia un bambino piccolo – probabilmente suo figlio con Peggy Carter. Il teaser si chiude con la scritta iconica: “Steve Rogers will return”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

