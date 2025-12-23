Avengers | Doomsday rilasciato il primo dei quattro teaser del film

La campagna marketing di Avengers: Doomsday è iniziata: è stato rilasciato il primo trailer dei quattro previsti per il film. Il primo teaser trailer ha rivelato che Steve Rogers, il Vendicatore stellato interpretato da Chris Evans, tornerà nel prossimo film corale della Marvel, la cui uscita è prevista per il 16 dicembre 2026. In un colpo di scena, Capitan America è il padre di un neonato. La Marvel si sta preparando per “Doomsday”, che uscirà nei cinema esattamente tra un anno, con questo teaser incentrato su Cap allegato alle proiezioni di “Avatar: Fuoco e Cenere”. E ormai confermato, nelle prossime settimane usciranno altri teaser incentrati su altri personaggi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

