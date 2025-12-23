I fan del Marvel Cinematic Universe dovranno attendere il 16 dicembre 2026 prima di assistere alla nuova avventura dei supereroi. Dopo le indiscrezioni apparse online grazie alla presenza del teaser prima di alcune proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere, i Marvel Studios hanno condiviso online il video che conferma un ritorno molto atteso nel film Avengers: Doomsday. L'appuntamento per i fan è stato fissato in Italia alla giornata del 16 dicembre 2026 e i fan dovranno quindi attendere un anno prima di scoprire i dettagli della storia portata nelle sale dai fratelli Russo. Il primo dei teaser trailer realizzati per essere proiettati prima delle proiezioni del nuovo capitolo della saga ideata da James Cameron è dedicato a Captain America - . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Marvel condivide il primo teaser confermando un atteso ritorno

Leggi anche: Avengers: Doomsday, il misterioso teaser dei fratelli Russo scatena i fan Marvel

Leggi anche: Avengers: Doomsday riceve il primo teaser trailer in italiano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Avengers: Doomsday avrà ben 4 trailer, ma usciranno solo al cinema; Avengers Doomsday: il primo trailer finisce online e svela un grande ritorno (il più atteso dai fan); C'è un mistero che riguarda il leak del teaser di Avengers: Doomsday (e il ritorno di un certo personaggio); Un teaser ufficiale di Avengers: Doomsday dei fratelli Russo dà il via al conto alla rovescia per l'uscita.

Avengers: Doomsday, Marvel condivide il primo teaser confermando un atteso ritorno - I fan del Marvel Cinematic Universe dovranno attendere il 16 dicembre 2026 prima di assistere alla nuova avventura dei supereroi. movieplayer.it