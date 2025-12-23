Avengers | Doomsday Marvel condivide il primo teaser confermando un atteso ritorno
I fan del Marvel Cinematic Universe dovranno attendere il 16 dicembre 2026 prima di assistere alla nuova avventura dei supereroi. Dopo le indiscrezioni apparse online grazie alla presenza del teaser prima di alcune proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere, i Marvel Studios hanno condiviso online il video che conferma un ritorno molto atteso nel film Avengers: Doomsday. L'appuntamento per i fan è stato fissato in Italia alla giornata del 16 dicembre 2026 e i fan dovranno quindi attendere un anno prima di scoprire i dettagli della storia portata nelle sale dai fratelli Russo. Il primo dei teaser trailer realizzati per essere proiettati prima delle proiezioni del nuovo capitolo della saga ideata da James Cameron è dedicato a Captain America - . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Avengers: Doomsday – “Seconds to Midnight” Trailer (Concept Version)
Prima immagine di Steve Rogers in Avengers: Doomsday. Dal 18 dicembre 2026 al cinema. x.com
CosmicBookNews: “tutti i progetti post-Endgame saranno cancellati” Marvel: il personaggio di Love da Thor: Love and Thunder tornerà in Avengers: Doomsday Mannaggia oh, non sembrava proprio un fake news per tanti… quel sito è talmente affidabile… - facebook.com facebook
