Avengers | Doomsday – La Marvel pubblica online il primo trailer dedicato a Steve Rogers!

Il countdown per il capitolo più ambizioso del Marvel Cinematic Universe è ufficialmente iniziato. Dopo mesi di speculazioni e segretezza, i Marvel Studios hanno finalmente rilasciato online il primo teaser trailer di Avengers: Doomsday, interamente dedicato al ritorno di Steve Rogers. Questo contenuto, inizialmente proiettato in esclusiva nelle sale cinematografiche, rappresenta il primo di una serie di quattro mini-trailer che introdurranno i pilastri della narrazione di questo attesissimo crossover. Il ritorno di Steve Rogers e la minaccia di Doctor Doom. Le riprese di Avengers: Doomsday si sono concluse, segnando la fine della produzione della prima parte dell’epico finale della Saga del Multiverso. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Avengers: Doomsday – La Marvel pubblica online il primo trailer dedicato a Steve Rogers! Leggi anche: Avengers: Doomsday | Leak teaser con Chris Evans: Steve Rogers torna Leggi anche: Tutti e sei i figli di Steve Rogers che potrebbero comparire in Avengers: Doomsday Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Avengers: Doomsday, un primissimo trailer del nuovo film Marvel sull'ensemble di supereroi - A un anno esatto dall'uscita in sala, Avengers: Doomsday si mostra nelle prime immagini diffuse dai Marvel Studios. comingsoon.it

Avengers: Doomsday, leakato anche il secondo teaser trailer del film: Marvel disperata ma i fan ricevono una grande conferma - Paternità, sacrificio e minaccia globale: il secondo teaser trailer leaked di Avengers: Doomsday mostra un Thor diverso e svela il vero obiettivo di Destino. libero.it

Avengers: Doomsday, Paul Rudd non ha ancora capito qual è la trama del film - Intervistato a proposito di Avengers: Doomsday, Paul Rudd ha ammesso di non avere un'idea precisa di quale sarà la trama del cinecomic Marvel. comingsoon.it

Avengers: Doomsday – “Rise of the Ruined” Trailer (Concept Version)

CosmicBookNews: “tutti i progetti post-Endgame saranno cancellati” Marvel: il personaggio di Love da Thor: Love and Thunder tornerà in Avengers: Doomsday Mannaggia oh, non sembrava proprio un fake news per tanti… quel sito è talmente affidabile… - facebook.com facebook

Avengers: Doomsday, perché Robert Downey Jr. ha detto sì alla Marvel x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.