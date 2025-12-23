Avengers | Doomsday il secondo trailer leaked conferma i piani di Destino e il ritorno di Thor

Il secondo trailer di Avengers: Doomsday è stato leakato, offrendo una prima panoramica su Thor e sui piani di Destino. Il video svela dettagli sul ruolo del Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr., e fornisce indicazioni sulla trama e le strategie dei protagonisti. Questa anteprima permette di approfondire le dinamiche tra i personaggi e di anticipare gli sviluppi della futura pellicola del Marvel Cinematic Universe.

La descrizione accurata del teaser dedicato a Thor e nuovi dettagli del piano criminale del Dottor destino di Robert Downey Jr. sono trapelati in rete. Nonostante gli sforzi di segretezza dei Marvel Studios, continuano a circolare informazioni sui teaser cinematografici di Avengers: Doomsday lanciati in concomitanza con l'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere. Oggi sono stati diffusi nuovi dettagli sul secondo teaser leaked. Comicbookmovie.com ha confermato che il promo si concentra sul ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Thor, il che non è esattamente una novità visto che è stato annunciato a marzo, mentre pronuncia una preghiera rivolta a Odino e saluta sua figlia Love. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, il secondo trailer leaked conferma i piani di Destino e il ritorno di Thor Leggi anche: Avengers: Doomsday, Destino vuole rapire i figli dei Vendicatori? Lo spoiler dal secondo trailer leaked Leggi anche: Avengers: Doomsday: trapela anche il trailer di Thor Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Come guardare tutti i trailer di Avengers: Doomsday al cinema; Avengers: Doomsday - È trapelato il secondo dei quattro teaser trailer ufficiali del film! (2025); Avengers: Doomsday, il secondo trailer dedicato a Thor è stato classificato, uscirà in settimana e durerà un minuto e mezzo; Avengers: Doomsday, il teaser su Dottor Destino conterrà scene spaventose. Avengers: Doomsday, il secondo trailer leaked conferma i piani di Destino e il ritorno di Thor - La descrizione accurata del teaser dedicato a Thor e nuovi dettagli del piano criminale del Dottor destino di Robert Downey Jr. movieplayer.it

Avengers: Doomsday, ecco la descrizione (audio) delle altre tre anticipazioni prima del trailer - La prima anticipazione del trailer di Avengers: Doomsday è trapelato online oggi, e ora abbiamo dettagli su cosa succederà. cinefilos.it

Avengers: Doomsday, il teaser su Dottor Destino conterrà "scene spaventose" - La durata del secondo e terzo teaser del nuovo colossale capitolo della saga dei Vendicatori è stata svelata, mentre trapelano nuove anticipazioni sul contenuto. msn.com

Avengers: Doomsday - First Trailer (2026) Marvel Studios

Il nuovo teaser di Avengers: Doomsday conferma che India Hemsworth riprenderà i panni di Love nel film - facebook.com facebook

Avengers: Doomsday, perché Robert Downey Jr. ha detto sì alla Marvel x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.