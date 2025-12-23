Avengers | Doomsday il primo trailer del film Marvel
A distanza di un anno dall’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, prevista per il 16 dicembre 2026, Marvel Entertainment ha rilasciato il primissimo trailer di Avengers: Doomsday. Il film sarà ancora una volta diretto dai fratelli Anthony Russo e Joe Russo, dopo il successo degli ultimi due capitoli della saga, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Ora i fan sono in trepidante attesa per scoprire come sarà raccontata la storia del celebre Doctor Doom, in Italia conosciuto come Dottor Destino. Non c’è ancora una trama ufficiale, ma il film è destinato a sbancare il botteghino, visto che farà anche da trait d’union con l’ultimo capitolo della saga. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Avengers: Doomsday - First Trailer (2026) | Marvel Studios
Prima immagine di Steve Rogers in Avengers: Doomsday. Dal 18 dicembre 2026 al cinema. x.com
CosmicBookNews: “tutti i progetti post-Endgame saranno cancellati” Marvel: il personaggio di Love da Thor: Love and Thunder tornerà in Avengers: Doomsday Mannaggia oh, non sembrava proprio un fake news per tanti… quel sito è talmente affidabile… - facebook.com facebook
