Avellino vuole uscire dalla palude | Pionati guida i sondaggi Città divisa e attende il cambiamento

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sondaggio di Euromedia Research, guidato da Alessandra Ghisleri, offre un quadro aggiornato sulla situazione politica ad Avellino. La città, divisa e in attesa di cambiamenti, si avvicina alle elezioni amministrative con un panorama di opinioni e aspettative che riflettono il desiderio di rinnovamento. Questo studio rappresenta un elemento chiave per comprendere le dinamiche locali e le possibili direzioni future.

Il recente sondaggio condotto da Euromedia Research, diretto da Alessandra Ghisleri, fornisce un importante spunto di riflessione sullo stato della politica ad Avellino, a pochi mesi dalle elezioni amministrative. L’indagine, realizzata tra l’11 e il 12 dicembre su un campione di 800 cittadini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Basket Serie C e DR1. Montecchio vuole uscire dalla crisi

Leggi anche: L’AlbinoLeffe vuole uscire dalla crisi nera dopo un “poker“ di sconfitte: "Serve equilibrio"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Avellino vuole uscire dalla palude: Pionati guida i sondaggi. Città divisa e attende il cambiamento; Comunali, gli avellinesi scelgono Pionati: Avellino fuori dalla palude.

avellino vuole uscire paludeComunali, gli avellinesi scelgono Pionati: "Avellino fuori dalla palude" - L'articolo Comunali, gli avellinesi scelgono Pionati: "Avellino fuori dalla palude" proviene da OttoPagine. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.