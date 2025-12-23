Avellino vuole uscire dalla palude | Pionati guida i sondaggi Città divisa e attende il cambiamento
Il sondaggio di Euromedia Research, guidato da Alessandra Ghisleri, offre un quadro aggiornato sulla situazione politica ad Avellino. La città, divisa e in attesa di cambiamenti, si avvicina alle elezioni amministrative con un panorama di opinioni e aspettative che riflettono il desiderio di rinnovamento. Questo studio rappresenta un elemento chiave per comprendere le dinamiche locali e le possibili direzioni future.
Il recente sondaggio condotto da Euromedia Research, diretto da Alessandra Ghisleri, fornisce un importante spunto di riflessione sullo stato della politica ad Avellino, a pochi mesi dalle elezioni amministrative. L'indagine, realizzata tra l'11 e il 12 dicembre su un campione di 800 cittadini.
