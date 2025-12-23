Avellino, presidio dei metalmeccanici per la reindustrializzazione dell'ex ArcelorMittal.

Il 15 gennaio 2026 alle ore 10:00, i lavoratori metalmeccanici di Avellino si riuniranno davanti alla Prefettura per un presidio. L’iniziativa, promossa dai rappresentanti dei metalmeccanici, mira a richiedere interventi concreti per la reindustrializzazione dell’ex stabilimento ArcelorMittal, al fine di tutelare i posti di lavoro e promuovere lo sviluppo economico del territorio.

Il 15 gennaio 2026, alle ore 10:00, si terrà un presidio dei lavoratori metalmeccanici della provincia di Avellino presso la Prefettura della città. L'iniziativa è promossa dalle sigle sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil di Avellino, ed è incentrata sulla questione della reindustrializzazione dell'ex. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

