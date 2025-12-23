Avatar | Fuoco e Cenere | il terzo capitolo conquista il pubblico

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terzo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron, “Avatar: Fuoco e cenere” ha debuttato venerdì, conquistando il pubblico. La pellicola ha incassato 36,5 milioni di dollari in oltre 3.800 sale statunitensi. IL SUCCESSO DELLA NUOVA PELLICOLA DI JAMES CAMERON – A distanza di tre anni dall’uscita del secondo film della saga diretta da James Cameron . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

