Avatar 4 James Cameron spiega perché non parla ancora del prossimo capitolo della saga

James Cameron ha dichiarato che il futuro della saga di Avatar dipenderà dai risultati al botteghino di Fuoco e cenere, il terzo capitolo ambientato su Pandora. Fino a quel momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo al prossimo capitolo. L’attesa permette di valutare l’accoglienza del film e di pianificare eventuali sviluppi futuri della serie.

Bisognerà attendere i risultati ai box office di Fuoco e cenere, il terzo capitolo della storia ambientata a Pandora, per capire il futuro del franchise. James Cameron, intervistato da Variety, ha spiegato il motivo per cui non parla ancora di Avatar 4, nonostante da tempo i suoi progetti legati alla saga siano stati svelati. La storia di Jake Sully e della sua famiglia Na'vi non sembra destinata a concludersi con Fuoco e cenere, attualmente nelle sale, tuttavia i fan dovranno attendere per avere delle certezze riguardanti il futuro del franchise. Rispondendo alle domande sul quarto capitolo di Avatar, infatti, il regista ha semplicemente risposto in modo pragmatico: "Vedremo".

