Avatar 3 bene non benissimo

Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della saga di James Cameron, ha riscosso un giudizio di 7,5. Nonostante l'interesse attorno al film, le recensioni sono state misurate, indicando un risultato positivo ma senza particolare entusiasmo. L'operazione si inserisce nel contesto delle aspettative legate alla celebre serie, offrendo una continuazione della storia con un livello di gradimento discreto.

C'era attesa per il debutto di Avatar: Fuoco e Cenere (voto 7,5), terzo capitolo della saga di James Cameron. Ebbene, il nuovo episodio del kolossal, da vedere rigorosamente in 3D, penalizzato dalla sceneggiatura della prima parte, ma che si distingue per un'ultima ora che definire spettacolare è limitativo, è partito con 5.916.823 euro, che diventano 7.095.464 euro con il mercoledì del debutto. Il precedente Avatar: La via dell'Acqua partì con un notevole botteghino da 8.544.536 euro (10.034.489 euro nei primi 5 giorni); come si vede, il nuovo Fuoco e Cenere ha messo in cassa quasi il 30% in meno.

L'uscita nei cinema di Avatar - Fuoco e cenere sta facendo bene anche a Avatar: Frontiers of Pandora, che ha visto più che raddoppiare i suoi giocatori su Steam. - facebook.com facebook

