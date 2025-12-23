Durante le festività natalizie in Lombardia, i controlli della velocità con autovelox mobili continueranno regolarmente lungo le strade e autostrade. Nonostante il traffico intenso e le condizioni meteorologiche sfavorevoli, le autorità mantengono alta l’attenzione sulla sicurezza stradale, assicurando che i controlli siano attivi anche durante il periodo di festa. Questo per garantire un viaggio sicuro a tutti i cittadini e prevenire incidenti legati all’eccesso di velocità.

Milano, 23 dicembre 2025 – Traffico che si annuncia sostenuto per le festività natalizie e con un meteo non felicissimo soprattutto dal 24 dicembre sulla rete viaria lomarda ma i controlli della velocità non vanno in vacanza, anzi. Ecco dove saranno da martedì 22 a domenica 28 dicembre su strade e autostrade lombarde gli autovelox mobili della Polizia Stradale. Non dimenticatevi che il rispetto dei limiti vuol dire salvaguardare la vostra e soprattutto altrui sicurezza: l’ eccesso di velocità è la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. Milano, Sala: "Troppi incidenti in bici, chiederò autovelox a Salvini". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autovelox mobili in Lombardia a Natale, i controlli della velocità nelle strade e autostrade durante le feste

Leggi anche: Autovelox mobili in Lombardia, i controlli della velocità nelle strade e autostrade. Le postazioni fisse omologate

Leggi anche: Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove sono i controlli nelle strade e autostrade. Le postazioni fisse omologate

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Autovelox mobili in Lombardia, i controlli della velocità nelle strade e autostrade. Le postazioni fisse omologate; Atteso traffico intenso per Natale e festività: autovelox pronti a colpire; Gli autovelox si accendono per i controlli anche prima di Natale: dove e quando; Previsioni meteo Milano e Lombardia, Natale grigio: pioggia, nebbia e neve. Le previsioni e la tendenza giorno per giorno sino a Santo Stefano.

Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove sono i controlli nelle strade e autostrade. Le postazioni fisse omologate - Milano, 9 dicembre 2025 – Ecco dove saranno da martedì 9 a domenica 14 dicembre su strade e autostrade lombarde gli autovelox mobili della Polizia Stradale. ilgiorno.it

Lombardia, tutti gli autovelox. Ecco dove rallentare per evitare sanzioni - La polizia ha comunicato dove verranno effettuate le verifiche dei limiti di velocità tra il 9 e il 14 dicembre ... msn.com

Dove saranno posizionati i dispositivi mobili Telelaser e Autovelox per le rilevazioni elettroniche sul rispetto dei limiti di velocità in questi giorni di vacanza - facebook.com facebook

#Autovelox | Elenco delle postazioni mobili da lunedì #22dicembre a domenica #28dicembre Moderare la #velocità e rispettare i limiti per la nostra #sicurezza e quella degli altri! buff.ly/Uzm4vvn #Luceverde. x.com