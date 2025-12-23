Autorità indipendenti o governative? La norma anti Arera e Consob

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, la Camera ha approvato un emendamento alla legge di Bilancio proposto dalla Lega, riguardante le autorità indipendenti come Arera e Consob. La norma introduce modifiche sui processi di riorganizzazione, sollevando questioni sulla possibile influenza delle leggi sulle istituzioni di regolamentazione. In questo contesto, si discute sull'equilibrio tra autonomia e controllo delle autorità indipendenti e le implicazioni di tali interventi normativi.

Peggio delle leggi ad personam ci sono solo le leggi contra personam. Sabato la Camera ha approvato un emendamento della Lega alla legge di Bilancio che prevede, in caso di processi di riorganizzaz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

autorit224 indipendenti o governative la norma anti arera e consob

© Ilfoglio.it - Autorità indipendenti o governative? La norma anti Arera e Consob

Leggi anche: Come funzionano le autorità indipendenti (come il Garante della Privacy) ma, soprattutto, sono davvero indipendenti?

Leggi anche: Le Autorità Indipendenti e la Guardia di Finanza: sinergie strategiche per rafforzare la legalità nei settori vigilati

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

autorit224 indipendenti governative normaAutorità indipendenti o governative? La norma anti Arera e Consob - Un emendamento approvato dalla Camera sabato prevede la risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi a dirigenti inquadrati almeno con la qualifica di direttore, in caso di process ... ilfoglio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.