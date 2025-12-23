Autorità indipendenti o governative? La norma anti Arera e Consob
Recentemente, la Camera ha approvato un emendamento alla legge di Bilancio proposto dalla Lega, riguardante le autorità indipendenti come Arera e Consob. La norma introduce modifiche sui processi di riorganizzazione, sollevando questioni sulla possibile influenza delle leggi sulle istituzioni di regolamentazione. In questo contesto, si discute sull'equilibrio tra autonomia e controllo delle autorità indipendenti e le implicazioni di tali interventi normativi.
Peggio delle leggi ad personam ci sono solo le leggi contra personam. Sabato la Camera ha approvato un emendamento della Lega alla legge di Bilancio che prevede, in caso di processi di riorganizzaz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
