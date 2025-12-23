Autocisterna di Gpl prende fuoco sull' autostrada a seguito di un incidente
Un incidente tra i caselli di Caianello e Capua sull'autostrada A1 ha causato l'incendio di un'autocisterna di GPL. L'incidente ha provocato il blocco del traffico e la chiusura temporanea del tratto autostradale, con conseguenti disagi alla viabilità. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza, mentre si attende la riapertura della carreggiata.
Traffico paralizzato e tratto autostradale chiuso a seguito di un grave incidente verificatosi tra i caselli di Caianello e Capua, sull'autostrada A1.“Poco dopo le 17 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Caianello e Capua in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
