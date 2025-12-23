Autocisterna di Gpl prende fuoco sull' autostrada a seguito di un incidente

Un incidente tra i caselli di Caianello e Capua sull'autostrada A1 ha causato l'incendio di un'autocisterna di GPL. L'incidente ha provocato il blocco del traffico e la chiusura temporanea del tratto autostradale, con conseguenti disagi alla viabilità. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza, mentre si attende la riapertura della carreggiata.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.