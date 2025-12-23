Autocisterna di Gpl esplode in autostrada

Un incidente tra due mezzi pesanti sull'autostrada A1, vicino all'autogrill di Teano, ha causato l'esplosione di un'autocisterna di Gpl. L'evento ha provocato una fuoriuscita del gas, richiedendo l'intervento delle autorità e la messa in sicurezza dell'area. Sul posto sono presenti i servizi di emergenza per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini.

L'incidente tra due mezzi pesanti avvenuto nei pressi dell'autogrill di Teano sull'autostrada A1 ha provocato una fuoriuscita di Gpl da parte di un'autocisterna. Il liquido infiammabile ha preso fuoco e poi si è verificata un'esplosione.Per quanto riguarda l'incidente sembrerebbe che soltanto i.

Esplode cisterna in autogrill a Teano, caos in autostrada - A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 17 in direzione Napoli all'altezza del km 709 della autostrada A1 Milano- rainews.it

