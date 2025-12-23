Autocisterna di Gpl esplode in autostrada crateri e danni agli autogrill | VIDEO

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio alle 16:46 in autostrada, coinvolgendo un’autocisterna di GPL tamponata da un autoarticolato. L’esplosione ha causato danni significativi, tra cui crateri e danni agli autogrill lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.

Questo pomeriggio, intorno alle 16,46, diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenute per un grave incendio che ha coinvolto una cisterna di GPL, a seguito di un tamponamento da parte di un autoarticolato adibito al trasporto di autovetture. Autobotte esplode a Teano: il video choc del boato e la palla di fuoco che sale in cielo - Il tamponamento fra un Tir e un'autocisterna carica di Gpl, le fiamme e quindi l'esplosione.

Incidente sull'A1, esplode autobotte di Gpl a Teano: autostrada chiusa verso Napoli, traffico in tilt [VIDEO] - pomeriggio sull’autostrada A1 all’altezza dell’autogrill di Teano Ovest: un’autobotte carica di Gpl è esplosa dopo un tamponamento. msn.com

Autocisterna di Gpl esplode in autostrada - L'incidente tra due mezzi pesanti avvenuto nei pressi dell'autogrill di Teano sull'autostrada A1 ha provocato una fuoriuscita di Gpl da parte di un'autocisterna. casertanews.it

Panico in autostrada, autobotte esplode in autogrill: chiuso il tratto coinvolto https://qds.it/napoli-roma-esplosione-autobotte-autostrada-caserta-cronaca/ - facebook.com facebook

