Autobotte esplode in autogrill sulla A1 a Teano chiusa autostrada verso Napoli e Roma

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'esplosione ha interessato un'autobotte all'ingresso dell'autogrill di Teano Ovest, sulla A1, provocando la chiusura temporanea dell'autostrada verso Napoli e Roma. L'incidente ha prodotto un forte boato, avvertito nei comuni limitrofi. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e verificare eventuali conseguenze.

Un'autobotte è esplosa in autostrada all'altezza di Teano Ovest, all'ingresso dell'autogrill; il boato sentito nettamente nei comuni vicini. Dinamica in accertamento. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

