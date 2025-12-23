Autobotte esplode in autogrill sulla A1 a Teano chiusa autostrada verso Napoli e Roma

Un'esplosione ha interessato un'autobotte all'ingresso dell'autogrill di Teano Ovest, sulla A1, provocando la chiusura temporanea dell'autostrada verso Napoli e Roma. L'incidente ha prodotto un forte boato, avvertito nei comuni limitrofi. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e verificare eventuali conseguenze.

