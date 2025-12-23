Autobomba a Mosca

Un attentato a Mosca ha causato tensioni crescenti tra Russia e Ucraina. L’intelligence ucraina ha rivendicato l’omicidio del generale Fanil Sarvarov, figura di rilievo del Ministero della Difesa russo, in un contesto di escalation militare e diplomatica. Contestualmente, l’Unione Europea ha rinnovato le sanzioni contro la Russia fino al luglio 2026, evidenziando la persistente instabilità nella regione.

di Marta Ottaviani ROMA Di certo, quella di ieri per Vladimir Putin non è stata una buona giornata. L’Ue ha rinnovato le sanzioni contro la Russia fino al 31 luglio 2026 ma, soprattutto, l’intelligence ucraina ha messo a segno un altro omicidio "eccellente", uccidendo il generale Fanil Sarvarov, fedelissimo del presidente e capo della Direzione per l’addestramento operativo del Ministero della Difesa russo. Tutti fattori che, avverte Mosca, potrebbero avere ripercussioni sui negoziati. Era la prima mattina a Mosca quando il generale Fanil Sarvarov è salito sulla sua automobile, parcheggiata a circa 150 metri dalla sua abitazione, in un’area a sud della capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Autobomba a Mosca Leggi anche: Autobomba a Mosca, ucciso un generale russo Leggi anche: Attentato a Mosca, esplode autobomba: ucciso un generale russo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mosca, esplode autobomba: ucciso un generale. Zelensky: «Piano pronto, anche se ancora imperfetto; Autobomba uccide un generale russo nel cuore di Mosca: morto Fanil Sarvarov; L'autobomba «magnetica» e l'esplosione: così è stato ucciso a Mosca il generale russo Sarvarov; Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso da un autobomba a Mosca. Autobomba a Mosca - L’Ue ha rinnovato le sanzioni contro la Russia fino al 31 luglio 2026 ma, soprattutto, l’intelligence ... quotidiano.net

Autobomba a Mosca, ucciso il generale Sarvarov: nuove ombre sul conflitto Russia Ucraina - Un ordigno sotto un’auto uccide a Mosca il tenente generale Fanil Sarvarov. panorama.it

Autobomba esplode nel cuore di Mosca, ucciso un generale - Un nuovo attentato compiuto a Mosca ha colpito le alte gerarchie militari russe. ansa.it

AUTOBOMBA a MOSCA: Morto GENERALE Russo

#TG2000 - tutte le notizie della edizione delle ore 18.30 #Mosca #autobomba #Ucraina #Russia #Kiev #Medioriente #Gaza #Pizzaballa #pace #PapaLeoneXIV #Curia #Mattarella #Olimpiadi #CheccoZalone #BuenCamino x.com

Il tenente generale Fanil Sarvarov, rimasto ucciso nell’esplosione di un’autobomba lunedì mattina a Mosca, è l’ultima personalità russa di spicco ad essere... - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.