Auto sulla folla a una parata natalizia diversi feriti

Durante una tradizionale parata natalizia, un'auto ha improvvisamente investito i partecipanti, causando diversi feriti. L’incidente ha trasformato un momento di festa in una scena di emergenza, con intervenuti e soccorritori impegnati a gestire la situazione e prestare assistenza alle persone coinvolte. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto e sulla dinamica dell’incidente.

Una parata natalizia di luci si è trasformata in pochi istanti in una scena di emergenza quando un’ auto è finita sulla folla, colpendo numerosi presenti lungo il percorso dell’evento. La polizia locale ha definito quanto accaduto un episodio «grave» e ha chiarito che, dalle prime verifiche, l’evento viene trattato come un incidente stradale e non come un atto deliberato. In una nota è stato ribadito che, al momento, non vi sono elementi che indichino un gesto intenzionale. Leggi anche: Aereo precipita: missione umanitaria finisce in tragedia. Anche un bambino tra le vittime Auto travolge la folla alla parata di Natale in Olanda: 10 feriti, 3 gravi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Auto sulla folla a una parata natalizia, diversi feriti Leggi anche: Auto sulla folla di una parata natalizia in Olanda, diversi feriti Leggi anche: Olanda, auto sulla folla a una parata natalizia: almeno 9 feriti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Olanda, auto sulla folla durante parata natalizia a Nunspeet. Diversi feriti; Paesi Bassi, auto finisce sulla folla durante una parata natalizia: molti feriti, alcuni gravi; Auto sulla folla di una parata natalizia in Olanda, diversi feriti; Auto sulla folla di una parata natalizia in Olanda, nove feriti. Alla guida una donna di 56 anni. Auto sulla folla di una parata natalizia in Olanda, nove feriti. Alla guida una donna di 56 anni - Per la polizia locale l'episodio "non sembra frutto di un atto volontario". ansa.it

Paura durante una parata di Natale: auto sulla folla - Un grave incidente a Nunspeet durante la parata natalizia ha causato diversi feriti. bigodino.it

Olanda, auto piomba sulla folla durante una parata natalizia: diversi feriti, tre in condizioni gravi - Almeno cinque persone sono rimaste ferite oggi in Olanda, quando un'auto è piombata sulla folla a Nunspeet, nella provincia centrorientale della Gheldria, dove era in corso la tradizionale parata annu ... affaritaliani.it

Montana Wardens: Top Wildlife Encounters & Enforcement Moments

+++ +++ Terrore in Olanda: auto sulla folla alla parata di Natale. Nove feriti, tre in condizioni gravi https://gazzettadelsud.it/p=2147057 - facebook.com facebook

Auto sulla folla di una parata natalizia in Olanda, nove feriti. Alla guida una donna di 56 anni. Ha riportato ferite lievi ed è stata arrestata, come di consueto in caso di incidenti stradali gravi #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.